SAUVAGEAU (née GIROUX)

Francine



À l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, le 6 mai, à l'âge de 80 ans, est décédée Francine Giroux, épouse de feu Fernand Sauvageau.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Marie-Berthe (feu Lucien Lamarche) et Lise (feu Fernand Gervais), ses frères Marcel (Jacqueline Chartrand), feu Gabriel (Robert Guay) et Robert (Nicole Décarie), ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.Une cérémonie intime aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur pour les bons soins prodigués.