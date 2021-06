PERRAULT, Andréa



Le 10 juin 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Andréa Perrault, épouse de feu monsieur Jules Bernard.Elle laisse dans le deuil, ses trois filles, Mance (René Hébert), Nancy et Isabelle (Frédéric Normandin), ses petits-enfants, Francis, Philip, Catherine, Claudianne, Victor et Mérédith, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison du contexte actuel, une cérémonie aura lieu dans l'intimité.www.salondemers.com