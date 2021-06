Auger-Aliassime en finale: la huitième fois sera-t-elle la bonne?

Le Québécois Félix Auger-Aliassime participera à sa huitième finale en carrière sur le circuit de l'ATP, lui qui est venu à bout de l'Américain Sam Querrey en deux manches de 6-4 et 7-5 dans son duel de demi-finale, samedi, à Stuttgart.

Sa fiche de 0-7 lors du match ultime d’un tournoi est toutefois loin d’être reluisante. L’athlète de 20 ans s’est même incliné en deux manches à chaque occasion, la plus récente étant lors de l’Omnium de Murray River, en Australie, au mois de février.

Auger-Aliassime est aussi familier avec la finale de Stuttgart, alors qu’il s’est incliné en deux manches de 6-4 et 7-6 (11) lors de l’édition de 2019, devant l’Italien Matteo Berrettini. Étant donné que la classique annuelle a été annulée en 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19, il s’agira d’une deuxième finale consécutive pour «FAA» à ce tournoi.

Dans son duel de demi-finale contre Querrey, qui a duré 80 minutes, le Québécois n’a pas eu à faire face à une seule balle de bris.

Depuis le début du tournoi, Auger-Aliassime n’a pas perdu une seule manche.

Un adversaire connu

En finale, Auger-Aliassime retrouvera un joueur qu’il connait en Marin Cilic, puisque les deux joueurs se sont affrontés à deux occasions.

Le Croate avait remporté ces deux duels, respectivement en 2019 et en 2020, sur surface dure. Ce sera la première fois que les deux hommes se disputent un match sur une surface gazonnée.

Pour se rendre en finale, la 47e raquette mondiale a vaincu le Canadien Denis Shapovalov en quart de finale, entre autres. Au tour suivant, il a profité d’un abandon de l’Autrichien Jurij Rodionov, blessé, pour atteindre la finale. Cilic n’a toujours pas perdu une seule manche non plus durant ce tournoi.

«Je me sens vraiment bien et je suis excité d’être en finale après une assez longue période sans avoir atteint cette étape, de dire Cilic, dont les propos ont été repris par le site de l’ATP après sa demi-finale. C’est une semaine très positive, j’ai bien joué et bien servi. Considérant que c’est une saison plus courte, avec une semaine de préparation en moins, c’était bien de jouer cette semaine. Perdre contre Roger Federer à Paris m’a donné plus de temps pour me préparer sur gazon.»