LANGEVIN, Dre Catherine



À Hull, est décédée accidentellement à l'âge de 30 ans, Dre Catherine Langevin, médecin gastroentérologue au CH de Hull, fille de Marie Gagné et de Pierre Langevin.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son frère: Éric Langevin; la conjointe de son père: Thérèse Maton; son grand-père: André Gagné; ses oncles et ses tantes Langevin: Jean (Josée Boulianne), Richard (Chantal Normand) et Caroline (Thomas Bergeron); ses oncles et tantes Gagné: Pierre (Danielle Morin), feu François, Michel et Carole.Elle laisse également ses cousins et cousines qu'elle aimait beaucoup: Charles, Antoine, Félix, Amélie, Ariane et Samuel Langevin; Marc et Thomas Charland, Ariane Bergeron.Catherine était appréciée de tous et avait beaucoup d'amis très près d'elle dont: Jason, Virginie, Maelle, David, Jad et plusieurs autres.Les membres de la famille vous accueilleront à1505 boul. Base-de-RocJoliette, J6E 0L1le dimanche 11 juillet de 13h30 à 16h.www.centrefunerairejoliette.com