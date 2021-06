Bâties par voie de transactions

La série entre le Canadien et les Golden Knights de Vegas mettra aux prises deux équipes qui se ressemblent et qui ont été bâties de la même façon. Deux équipes qui, contrairement à la majorité des champions de la Coupe Stanley des dernières années, ont construit leur formation non pas par le repêchage, mais grâce à d’importants mouvements de personnel.

Quand on regarde les Golden Knights, les acquisitions de Mark Stone, Max Pacioretty et Alex Pietrangelo au cours des dernières saisons ont été primordiales dans la progression de cette formation. À Montréal, outre Carey Price, les principaux joueurs-clés non plus n’ont pas été repêchés et développés à l’interne. Le capitaine Shea Weber a été acquis par transaction, son coéquipier Jeff Petry comme agent libre tout comme Tyler Toffoli. Dans le cas de Nick Suzuki, même s’il est jeune, il a lui aussi fait partie d’une transaction, celle qui avait envoyé Pacioretty à Las Vegas.

Ce modèle préconisé par Marc Bergevin et souvent décrié à Montréal semble avoir fonctionné puisque l’équipe se retrouve dans le carré d’as et a gagné le respect de plusieurs qui ne la voient plus comme une négligée.

Il vient surtout à l’encontre de la façon de faire qui a fonctionné pour à peu près tous les gagnants depuis une quinzaine d’années, dont les Penguins de Pittsburgh avec Sidney Crosby et Evgeni Malkin, les Blackhawks de Chicago avec Patrick Kane et Jonathan Toews ou encore les Capitals de Washington avec Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom.

SEMBLABLE SUR LA GLACE

Il n’y a pas que dans leur construction que le Canadien et les Golden Knights de ressemblent. Je ne vois pas cette série comme un affrontement à sens unique, bien au contraire.

Les deux formations comptent sur des gardiens de premier plan en Marc-André Fleury et Carey Price. Cette confrontation sera fort excitante à suivre puisque les deux gardiens ont été des acteurs primordiaux des succès de leur équipe respective.

À l’arrière, les deux formations comptent sur de l’expérience. À Vegas, on pense évidemment à Alex Pietrangelo en tête de liste, lui qui a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de St-Louis tandis qu’à Montréal, le grand leader à l’arrière demeure Shea Weber.

D’ailleurs, parlant de la conquête de Pietrangelo, voilà un autre aspect qui unit le Canadien et les Golden Knights : ils comptent tous les deux sur des joueurs ayant soulevé le gros trophée. En plus de Pietrangelo, Fleury l’a aussi fait alors qu’il était avec les Penguins de Pittsburgh, tandis qu’à Montréal, Corey Perry et Eric Staal ont goûté à la joie d’une conquête.

QUI L’EMPORTERA ?

J’ai hésité avant de faire ma prédiction pour cette série. Comme je l’ai mentionné, je crois que ce sera une guerre de tranchées et je ne serais pas surpris que ça se rende à la limite de sept matchs.

En faveur de qui ? C’est ça, la question.

En première ronde, j’ai favorisé les Maple Leafs de Toronto pour gagner. Erreur.

Au deuxième tour, j’avais pris les Jets de Winnipeg puisqu’ils venaient de ne faire qu’une bouchée des Oilers d’Edmonton et Connor McDavid en quatre petites parties. Autre erreur de ma part, je ne savais pas que les Jets pouvaient être aussi mauvais !

Partisans du Canadien, il semble donc que je vous ai porté chance avec mes prédictions et vous aimerez probablement ma prochaine.

Malgré tout ce que le Canadien a accompli jusqu’à présent, je pense que Vegas atteindra la finale de la Coupe Stanley en défaisant le Tricolore en sept parties.

— Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Pensée pour un ami

Quand je vois que le Canadien va affronter les Golden Knights de Vegas en demi-finale, je ne peux m’empêcher de penser à mon ami René Angélil. Il était le plus grand partisan du CH, et il serait à Vegas en ce moment. Dans un monde normal, ça n’aurait pas été long que le téléphone aurait sonné et que René nous aurait invités à nous rendre à Vegas pour un tournoi de golf ou de poker et, évidemment, un match de hockey. Ça aurait été un moment extraordinaire pour ce grand homme qui n’a jamais laissé tomber son équipe. Je me rappellerai toujours la saison 1993. René était à Los Angeles et se pavanait fièrement avec son chandail du Canadien après la conquête de la Coupe Stanley. Pas de doute, il aurait été un homme heureux en ce moment.

Bravo aux Lions !

La nouvelle filière de l’ECHL à Trois-Rivières a dévoilé ses couleurs cette semaine et je dis chapeau. Je dis non seulement chapeau au logo, mais encore plus à la direction que semble vouloir prendre cette organisation dirigée par Marc-André Bergeron. On semble vouloir faire confiance au talent québécois et j’adore ça. Cette concession permettra à des jeunes talents de chez nous de faire carrière dans le hockey professionnel tout en demeurant au Québec. Je suis extrêmement content de voir Trois-Rivières ravoir une équipe de hockey. J’ai eu le privilège de diriger pendant six ans les Draveurs dans la LHJMQ et j’ai adoré cette ville. Les gens seront derrière leur équipe, j’en suis persuadé.