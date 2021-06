RICHARD, Yolande



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Yolande Richard survenu le 13 février 2021 à Montréal.Mme Richard laisse dans le deuil ses quatre enfants ainsi que six frères et soeurs, autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu, entre 14h et 17h, le samedi 26 juin 2021 au salon funéraire:Bienvenue à tous les parents et amis.