COVID-19: la situation continue d’être stable au Québec et en Ontario

Les cas de COVID-19 sont demeurés relativement stables, samedi, au Québec, mais aussi en Ontario.

Le Québec a rapporté 182 cas, soit deux de plus que la veille, et trois décès survenus entre le 5 et le 10 juin (et un à une date inconnue) ont été ajoutés aux statistiques, toutefois aucun nouveau décès n’a été ajouté au bilan au cours des dernières 24 heures.

Depuis le début de la pandémie, 372 838 Québécois ont été infectés par le virus et 11 170 sont décédés.

Les régions de Montréal (60 cas), Chaudière-Appalaches (12 cas), Laval (18 cas), et l’Estrie (3 cas) continuent de voir leur nombre de cas diminuer. La Montérégie (24 cas), l’Outaouais (23 cas) et Lanaudière (15 cas) ont affiché quelques nouveaux cas.

Les hospitalisations ont poursuivi leur baisse (227, -17) et la pression sur les soins intensifs est restée la même par rapport à la veille (59).

La vaccination se poursuit sur les chapeaux de roue. Jusqu’ici, 6 595 378 doses ont été administrées aux Québécois, incluant 103 610 doses au cours des 24 dernières heures.

En Ontario, on a ajouté 502 nouveaux malades aux colonnes de chiffres, soit 72 de moins que la veille. Quinze pertes de vie viennent assombris les données.

À ce jour, 539 153 Ontariens sont tombés malades et 8950 d’entre eux sont morts. À l’instar du Québec, l’Ontario assiste à une diminution des hospitalisations (447, -42) et aux soins intensifs (422, -18).

La situation au Canada:

Ontario: 539 153 cas (8950 décès)

Québec: 372 838 cas (11 170 décès)

Alberta: 229 949 cas (2262 décès)

Colombie-Britannique: 145 996 cas (1729 décès)

Manitoba: 53 650 cas (1087 décès)

Saskatchewan: 47 668 cas (553 décès)

Nouvelle-Écosse: 5721 cas (88 décès)

Nouveau-Brunswick: 2283 cas (44 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1365 cas (7 décès)

Nunavut: 654 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 96 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 399 720 cas (25 896 décès)