DANEAU, Jean-Guy



À Longueuil, le 7 juin 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Guy Daneau, époux de Mme Sonja Rémy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Philippe (Marylaine), Christian (Jasmine), Sophie, Caroline (Gabriel) et Stéphanie (Marc), sa soeur Louise (feu Jacques), son frère Pierre (Dyanna), ses petits-enfants Maxime, Olivier, Kathleen, Audrey, Émile, Jules, Laurent, Émilien, Léo et Éloïse et son arrière-petite-fille Charlie, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances exceptionnelles, l'exposition pour les collègues et amis se déroulera le dimanche 20 juin entre 13h00 et 14h30, par la suite, une cérémonie aura lieu en présence de la famille, au complexe funéraire:Merci de votre compréhension.