RICHARD, Zacharie Marc



À Montréal, le 5 juin 2021, à l'âge de 20 ans, est décédé Zacharie Richard, fils bien-aimé de Bruno Richard et Annette Vezina, frère adoré de Kayla (Daniel) et Alexa.Il laisse dans le deuil son grand-père paternel Raymond Richard, ses oncles Daniel, François, Marc et Guy et ses tantes Christiane, Josée, Janique et Julie, ainsi que ses cousins et cousines Catou, Julien, Laura, Émily, Daria et Max.La mémoire de Zach restera gravée dans le coeur de tous ses amis, amies et collègues, car Zach était aimé et respecté de tous ceux et celles qui l'ont connu.La famille recevra les condoléances le 18 juin de 12h30 à 14h30 à l'église Ste-Anne à Ste-Anne-de-Bellevue. Un service suivra à 14h30 à l'église Ste-Anne-de-Bellevue. Le service est limité à 50 personnes sur invitation seulement dû à la Covid.La famille tient à remercier le personnel de la morgue de Montréal pour leur soutien et les bons soins.Au lieu de fleurs, un don à RandoQuebec serait apprécié en la mémoire de Zacharie Richard, en ligne via https://www.randoquebec.ca/ ou par téléphone 514-252-3157, poste 3885.