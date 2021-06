ROBITAILLE, Huguette



De Repentigny, le 20 mai 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée paisiblement et entourée des siens Mme Huguette Robitaille.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald (Hélène) et Josée (Louis), ses petits-enfants Tommy (Kim), Chad (Amélie) et Jadli (Khachatur), son arrière-petit-fils Emrick, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 juin de 13h à 17h et le dimanche 20 juin de 9h à 11h au:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comLa cérémonie en chapelle aura lieu le dimanche 20 juin à 11h sur invitation seulement.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire. De plus une limite de 25 personnes présentes dans la salle au même moment est requise.