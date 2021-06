PAQUETTE (AUSTIN), Aline



À l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 11 janvier 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Aline Paquette, épouse de feu Raymond Austin.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Michelle, Jean et Pierre (Julie), ses petits-enfants Isabelle (Serge), Nicolas (Marianne) et Myriam (Sam), ainsi que ses arrière-petits-enfants Elodie, Leha et Laurie-Anne.L'inhumation de l'urne aura lieu au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise le samedi 19 juin à 10h.La famille vous remercie pour vos témoignages de sympathie.