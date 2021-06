BOUCHARD (BRODEUR)

Armande



À Varennes, le 6 juin 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Armande Brodeur, épouse de feu Louis-Arthur Bouchard.Elle laisse dans le deuil ses fils Denis et Réal (Lucie Brunelle), son frère Gaston (Suzanne Brodeur), ses soeurs Jacqueline (feu Jean-Guy Trudeau) et Marielle (feu Jacques Boivin), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Madame Brodeur Bouchard était présente dans sa communauté, le Cercle des Fermières, Dame de Sainte-Anne Sanctuaire de Mère d'Youville ainsi que pour la politique.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 juin 2021 à compter de 13h en la Basilique Sainte-Anne et les funérailles auront lieu le même jour à 14h en la Basilique et de là au cimetière de Varennes.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, 50 personnes maximum, le port du masque est obligatoire.La famille remercie le personnel du CLSC de Varennes pour les bons soins prodigués à madame Brodeur.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 652-9131Télécopieur: (450) 655-0941