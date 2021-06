CYR, Nicole



Le 27 mai 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée Nicole Cyr.Elle laisse dans le deuil, sa confidente des dernières années, Diane Levesque, ainsi que ses frères et soeurs, neveux et nièces, belle-soeur et beau-frère, et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances (dans le respect des mesures sanitaires de la santé public) au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 chemin Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent,le samedi 19 juin de 12h à 15h.Au lieu des fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation Pallia-vie (pallia-vie.ca) seraient appréciés.