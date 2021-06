La propagation du variant Delta au Royaume-Uni est «très préoccupante», avertit Johnson

CARBIS BAY | Le premier ministre britannique Boris Johnson a averti samedi que la propagation au Royaume-Uni du variant Delta du coronavirus, apparu initialement en Inde, était « très préoccupante », faisant craindre un report de la levée des dernières restrictions anti-COVID.

« Il est clair que le variant indien est plus transmissible et que les cas et les niveaux d’hospitalisation augmentent », a déclaré à Sky News le dirigeant, en marge du sommet du G7 en Cornouailles.

« Maintenant, nous ne savons pas exactement dans quelle mesure cela va se traduire par une surmortalité », a-t-il tempéré, « mais il s’agit clairement d’une question très, très préoccupante ».

Environ 60 % plus contagieux que le variant Alpha apparu en Angleterre, le variant Delta est désormais dominant au Royaume-Uni, pays le plus meurtri d’Europe par la pandémie avec près de 128 000 morts.

Après un long confinement hivernal et une campagne de vaccination menée tambour battant, le gouvernement a progressivement supprimé des restrictions.

La levée des dernières mesures (limite sur les rassemblements et mariages, service au bar, ouverture des discothèques...), initialement prévue le 21 juin, est menacée par la récente hausse des contaminations, qui dépassent désormais les 7 000 nouveaux cas par jour.

Moins optimiste qu’au début du mois sur cette levée totale au 21 juin, le premier ministre a cependant affirmé qu’aucune décision n’avait été prise pour le moment, demandant d’attendre l’annonce officielle prévue lundi.

« Ce que nous voulons, c’est nous assurer que cette feuille de route est irréversible », a-t-il affirmé, « mais vous ne pouvez pas avoir une feuille de route irréversible si vous n’êtes pas prêt à être prudent ».

Ces déclarations interviennent alors que de nombreux scientifiques ont appelé à la prudence, face à la propagation du variant Delta.

« Nous devons vraiment redoubler d’efforts et ne pas perdre tous les avantages obtenus grâce aux efforts considérables déployés jusqu’à présent », a martelé samedi matin sur la BBC l’immunologiste Peter Openshaw.

La presse britannique évoque pour l’instant un possible report de quatre semaines pour la levée totale des restrictions, ce qui inquiète certaines entreprises.

« De nombreux pubs, restaurants et autres établissements sont à bout de souffle », a affirmé dans un communiqué Mark Littlewood, directeur du groupe de réflexion néolibérale Institute of Economic Affairs (IEA), jugeant qu’un report « pourrait porter le coup de grâce à un secteur qui comptait sur l’été pour récupérer ses pertes ».

Selon lui, un report entraînerait des pertes pour l’économie d’un milliard de livres (1,17 milliard d’euros) par semaine.

