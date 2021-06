La réticence envers la vaccination dans les communautés sud-asiatiques du Canada mis à l’étude

Une équipe de recherche de l’Université McMaster, en Ontario, enquêtera prochainement sur la réponse immunitaire et la réticence au vaccin contre la COVID-19 dans la communauté sud-asiatique du pays.

Réalisée auprès de 3 000 Sud-Asiatiques de la grande région de Toronto en Ontario et de celle de Vancouver en Colombie-Britannique, l’étude visera à établir si ces différences ethniques peuvent être expliquées par des facteurs socioculturels uniques tels que les ménages multigénérationnels, des facteurs professionnels comme l’occupation d’emplois essentiels, et des facteurs biologiques tels que des différences physiopathologiques de susceptibilité ou de réponse à l’infection ou à la vaccination.

«Dans notre étude prospective de cohorte, nous recrutons des participants aux cliniques de vaccination communautaires tenues dans des “points chauds” sud-asiatiques comme Brampton, et dans le reste de la grande région de Toronto, et les suivons dans le temps pour colliger des renseignements contextuels, y compris leurs conditions de vie et de travail et l’information clinique et d’accès aux soins»,a déclaré Sonia Anand, chercheuse principale de l’étude, par voie de communiqué.

Profondément affectées par la pandémie, les communautés sud-asiatiques du Canada sont de cinq à dix fois plus vulnérables à l’infection par le SRAS-CoV-2 et de 1,5 à deux fois plus à risque d’en mourir que la population blanche du Canada.