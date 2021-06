Les petites paix

Chaque fois qu’il y a un pas vers la paix, l’harmonie, la fraternité, on devrait se réjouir, lever le drapeau et féliciter ceux et celles qui en sont les instigateurs. Si nous éliminions, chacun de nous, une petite guéguerre dans notre entourage, imaginez comme le monde irait mieux. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Une douce parole bien placée, un beau geste bien posé et le tour est joué.

Cette semaine, quand le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, a présenté des excuses à Guy Ouellette au nom de l’UPAC qui l’avait arrêté inutilement en 2017, j’ai trouvé ça bien, touchant.

J’avoue que ce n’était tout de même pas aussi gros que si Benjamin Netanyaou d’Israël avait joué sur une table de mini-foot avec le Palestinien Moussi Abou Marzouk comme le font Casseau et Le Bleuet dans la pub de Uber Eat, mais tout de même. Une petite paix, c’est mieux que pas de paix pantoute, non ?

D’ailleurs, l’idée de placer deux personnes en chicane dans un jeu pour saluer leur réconciliation est tout à fait géniale. Dans sa foulée, Uber Eat devrait en remettre et nous surprendre encore.

Imaginez. Un bon soir, vous regardez la télé et qui apparaît ? Maripier Morin en train d’échanger au ping-pong avec Sofia Nolin.

Ça ne vous chatouille pas ? Vous n’en avez rien à foutre parce que vous êtes plus du genre politique ? Pas de problème.

Un mois plus tard, devant le même téléviseur qui apparaît ? Valérie Plante et Denis Coderre se bidonnant comme des malades en jouant au Monopoly. Pas assez gros ? Donald Trump qui y va d’un match d’échecs avec Joe Biden.

Et tiens. Petite surprise. Vous ne les reconnaissez pas de prime abord, mais vous éclatez de rire lorsque précisent les sous-titres. Eh oui, ce sont Mark Scheiffele des Jets qui joue un Serpent-Échelle avec le jeune Jake Evans du Canadien. Voyez ? Il n’y a plus de haine, fin de la rancœur.

On déconfine, il fait beau et le monde a besoin d’amour. Allez donc prendre une marche avec quelqu’un que vous détestez... que vous détestiez, pardon. Même pas besoin de commander du Uber Eat ensuite.

