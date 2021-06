Rendre sa maison économe en énergie

Toutes les maisons peuvent devenir écoénergétiques, même les plus anciennes. Murs isolants, fenêtres ou encore lumière: de nombreuses solutions existent déjà pour dépenser moins d’électricité en chauffage ou en éclairage, tout en offrant un grand confort - et une facture d’électricité réduite. Même si l’hydroélectricité est abondante chez nous, bâtir un monde plus vert repose en partie sur le défi de ne pas gaspiller ces ressources. La consultation ÉnergieEnCommun.ca, d’Hydro-Québec, vise justement à recueillir les idées des citoyens pour rêver le Québec de demain.

