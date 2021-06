Sainte-Julienne: un véhicule avec six occupants frappe un arbre et une maison

La violente sortie de route d’un véhicule qui roulait vraisemblablement à haute vitesse, tôt samedi matin, à Sainte-Julienne, dans Lanaudière, aurait pu avoir de graves conséquences pour ses six occupants.

La voiture conduite par un jeune de 18 ans n’a pas fait son arrêt obligatoire vers 6 h 15 à l’intersection du rang Montcalm et de la route 337, terminant sa course contre un arbre et une maison.

Heureusement, le conducteur et ses cinq occupants, tous mineurs, s’en tirent à première vue avec des blessures mineures.

Quatre d’entre eux ont tout de même dû être transportés à l’hôpital et le conducteur a dû être extirpé du véhicule grâce à des pinces de désincarcération.

Selon nos informations, un des occupants aurait évoqué que le véhicule circulait à 160 km/h juste avant l’accident.

«L’alcool n’est pas en jeu dans cet accident», a dit à l’Agence QMI le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Un reconstitutionniste en scène d’accident a été dépêché sur place.