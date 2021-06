Sentiers et délices de la Montagne Coupée

Compte tenu de la localisation géographique de la montagne située à plus d’une heure à peine de Montréal, à Saint-Jean-de-Matha dans Lanaudière, on pourrait s’attendre à voir beaucoup plus de gens sur les sentiers, lesquels sont gérés par les moines de l’abbaye Val Notre-Dame.

Il faut dire que les lieux sont éloignés de la route et plutôt méconnus comme destination de randonnée. Nul besoin de réserver un droit d’accès, et, en plus, c’est gratuit.

Au magasin de l’Abbaye

Lors de mon excursion, je me suis d’abord arrêté au magasin pour prendre une carte. Au comptoir, on peut ainsi s’informer des sentiers à prendre, le point de départ se trouvant à quelques pas. Depuis tout récemment, une carte téléchargeable est aussi disponible.

Photo courtoisie

Cette halte nous donne l’occasion de découvrir d’étonnants produits du terroir, ou plutôt, ce que les moines appellent des produits « forestibles, » comme une crème aux champignons forestiers, de la tisane relaxante mélisse et fleurs de trèfle ou du sirop de monarde, une plante aromatique au goût fruité.

Ces produits sont fabriqués sur place, avec des plantes cueillies à distance de marche. Quand les moines cisterciens ont quitté l’abbaye d’Oka en 2009, ils ont choisi de s’installer ici en grande partie pour la forêt avec sa variété de plantes comestibles et son caractère paisible.

De beaux parcours

Puisque les sentiers forment plusieurs petites boucles reliées entre elles, randonneurs occasionnels et intermédiaires y trouvent leur compte. Asphalté, le sentier de la petite roche (no 2) est même accessible en fauteuil roulant (avec assistance) et en poussette.

Photo courtoisie, Michel Julien

En gros, il y a trois parcours principaux d’une durée moyenne d’une heure et demie : le sentier menant au monastère, le trajet vers l’Auberge de la Montagne Coupée agrémenté de deux belvédères (dont un vitré) et le parcours Saint-Joseph passant sur le bord de la falaise fort symbolique, portant le nom de Montagne Coupée.

Petit conseil en terminant : évitez tout produit parfumé pour ne pas attirer les mouches noires et autres insectes piqueurs ou attendez vers la fin juin pour vous y rendre. Mais juste pour le magasin et les points de vue à partir des belvédères près de l’auberge, la Montagne Coupée vaut déjà le détour.

Abbaye Val Notre-Dame

Entrée gratuite

Chiens : autorisés en laisse

autorisés en laisse Sentiers de marche : 15 km

15 km Randonnées de découverte des produits forestiers comestibles (sur réservation)

www.abbayevalnotredame.ca

D’autres idées de sorties

GIBELOTTE ET COUPS DE PAGAIE

Nancy Forget, propriétaire du restaurant de gibelotte Chez Marc Beauchemin, vient de disposer des tables aux abords du chenal du Moine, dans les îles de Sorel. À louer tout près : kayaks et planches à pagaie.

► tourismeregionsoreltracy.com

LE P’TIT TRAIN DU NORD

On ne s’improvise pas sur cette piste cyclable reliant Bois-des-Filion à Mont-Laurier sur 234 km. Pour vous simplifier la tâche, contactez Tourisme Laurentides, l’organisme vous aidera à planifier un trajet sur mesure.

► www.laurentides.com

♦ COVID-19 : Avant vos déplacements, veuillez vérifier les consignes sanitaires en vigueur.

♦ www.quebec.ca/coronavirus