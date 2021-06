Van Aventure: un guide pratique pour tout savoir sur la vanlife au Québec

Comment choisir la van de ses rêves? Comment dénicher un bon endroit où passer la nuit? Comment trouver du Wi-Fi sur les routes de la province? Consacré à la vie en van au Québec, le tout nouveau guide «Van Aventure» de Dominic Arpin répond à toutes ces questions... et à des dizaines d’autres.

Journaliste de formation, passionné de sport et de plein air, Dominic Arpin anime l’émission Van Aventure sur les ondes d’Évasion et de TVA, dans laquelle il sillonne le Québec en van en compagnie de sa chienne Mika.

Continuité de la série, le guide Van Aventure «s’adresse avant tout à ceux qui espèrent un jour, peut-être, reproduire ce qu’on fait à Van Aventure, c’est-à-dire voyager à bord d’une van», nous explique Dominic Arpin, qui a voulu offrir un guide très pratico-pratique aux lecteurs.

Où louer une van, où acheter une van, comment aménager une van, quel budget prévoir, comment trouver des endroits où passer la nuit, quelles sont les règles encadrant la pratique au Québec: le livre aborde plusieurs aspects très concrets de la vanlife, et donne divers conseils pour réussir ses pérégrinations.

COURTOISIE DOMINIC ARPIN

Inspirants, mais sans filtre

Mais Van Aventure permet aussi de mieux comprendre la vanlife au Québec, et de découvrir la communauté passionnée qui a choisi ce mode de vie ou de voyagement.

«Je voulais déconstruire l’image romantique et très filtrée de la vanlife sur Instagram», précise Dominic Arpin qui croit que la vie en van ne convient pas à tout le monde, mais qu’elle a de quoi charmer ceux «qui aiment la route», qui sont «confortables avec un certain inconfort et avec l’imprévu», et qui ont un petit côté aventurier.

Le livre est ainsi ponctué de portraits d’ambassadeurs et d'ambassadrices inspirantes de la vanlife au Québec, comme Dominik Ménard, athlète de vélo de montagne qui vit dans sa van à temps plein de 2016, ou encore Marie-Pier Bastien et Dominic Faucher, qui sont derrière la chaîne Youtube Vanlife Sagas et qui arrivent à vivre en couple (harmonieusement!) dans 80 m2.

Dominic Arpin nous raconte aussi au passage la petite histoire de la van et de sa popularité grandissante, liste les bonnes pratiques à adopter et nous laisse avec de nombreuses idées de destinations coup de cœur à travers le Québec.

De quoi ajouter quelques adeptes - bien préparés - sur les routes cet été.

Van Aventure, petit guide de la vanlife sans filtre, Les Éditions du Journal, 32,95 $

Des conseils pour ceux qui feront leurs premiers voyages en van cet été?

S’habituer tranquillement. «Pour les premières expériences, croit Dominic Arpin, c’est bien de planifier un peu plus son voyage que quelqu’un qui fait ça depuis des années. Ne pas partir à l’improviste et se dire “je vais trouver une place pour dormir”.» Le voyageur suggère de voyager d’abord deux ou trois jours, pas trop loin de la maison. Puis, pour les voyages plus longs, de réserver au moins une ou deux nuits dans des campings pour bien se familiariser à la vie en van.

Être respectueux. «Ce n’est pas parce que tu as une van, que tu es autonome, que tu as le droit de stationner n’importe où et d’agir comme si tu étais seul au monde!», rappelle-t-il.

Des régions un peu moins visitées particulièrement propices aux séjours en van au Québec?