Éric Gélinas de retour en Amérique du Nord

Le défenseur Éric Gélinas a signé un contrat avec les Hurricanes de la Caroline après avoir évolué en Europe au cours des trois dernières saisons.

Le Rögle BK, formation de la ligue élite suédoise pour laquelle il jouait précédemment, a confirmé la nouvelle de son départ pour la Ligue nationale de hockey. D’après le site expresse.se, qui n’a toutefois pas dévoilé les détails de l’entente, la Caroline est la destination de celui ayant porté l’uniforme du Rocket de Laval en 2017-2018.

«Je suis très heureux de cette opportunité pour laquelle j'ai travaillé si dur», a mentionné le Québécois par voie de communiqué.

«Éric a été une grande partie de nos succès ici au cours des deux dernières saisons et demie et a démontré qu'il est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue de Suède. Son leadership, sa personnalité et ses dures mises en échec seront difficiles à remplacer, mais nous lui souhaitons bonne chance», a de son côté précisé le directeur général du Rögle BK, Chris Abbott.

Gélinas a inscrit huit buts et 26 mentions d’aide pour 34 points en 46 rencontres en 2020-2021. Il a ajouté sept points en 14 matchs éliminatoires pour mener les siens à une présence en finale du circuit suédois.

Avant de se diriger sur le Vieux-Continent, l’arrière a totalisé 189 parties dans la Ligue nationale, avec les Devils du New Jersey et l’Avalanche du Colorado. Dans l’uniforme du club-école du Canadien de Montréal, il avait accumulé 26 points en 64 sorties.