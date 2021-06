Seule candidate québécoise du concours national Top of the Country, Brittany Kennell tente lundi d’accéder à la finale avec la pièce Bought the T-Shirt.

« J’ai envie de montrer au reste du Canada qu’il se fait de bonnes et grandes choses en matière de musique country au Québec », avance Brittany Kennell en entretien au Journal.

À l’instar des sept autres semi-finalistes, la chanteuse soumet donc lundi une chanson et un clip inédits au vote populaire. L’issue de ce scrutin permettra à trois artistes d’accéder à la finale de Top of the Country, en novembre prochain, où ils se disputeront un grand prix incluant 25 000 $ en argent.

Il s’agit du même concours qu’avait remporté Matt Lang en 2019, propulsant la carrière du chanteur québécois vers de nouveaux sommets.

Retour au bercail

Cette opportunité arrive à point pour Brittany Kennell, désormais de retour à Montréal après sept années passées à Nashville, au Tennessee. C’est durant ce séjour prolongé aux États-Unis qu’elle a participé à la populaire émission The Voice, en 2016, au sein de l’équipe de Blake Shelton.

Celle qui tente depuis de se tailler une place dans le monde de la musique country voit sa sélection au concours Top of the Country comme la marque d’encouragement qu’elle attendait.

« Ça fait longtemps que j’essaie de bâtir ma carrière. Je pense vraiment que ce concours est le signe qu’il faut que je continue, et que c’est ici, au Québec, que je dois le faire », confie la chanteuse de 32 ans.

Un album à l’automne

Ce retour au bercail lui aura également permis de préciser son identité artistique qu’elle déploiera bientôt sur son tout premier album en carrière. À Bought the T-Shirt s’ajouteront neuf autres titres aux sonorités « new country » qu’on découvrira lors du lancement, prévu à l’automne.

« J’avais besoin de rentrer ici, à la maison, pour me retrouver. Aujourd’hui, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Et je suis prête », raconte-t-elle.

Le public est invité à voter jusqu’au 28 juin sur le site topcountry.siriusxm.ca.