Justin Trudeau félicite le nouveau premier ministre d’Israël

Justin Trudeau a tenu à féliciter Naftali Bennett et Yaïr Lapid pour la formation du nouveau gouvernement d’Israël, à la suite de l’annonce dimanche du vote historique qui a permis au parlement israélien d’écarter Benjamin Netanyahu du pouvoir.

Le règne du premier ministre Netanyahu s’est interrompu, dimanche, alors qu’il lui a été retiré par un vote de confiance mené par son ancien allié Naftali Bennett.

«Au nom du gouvernement du Canada, je félicite le premier ministre Bennett et le vice premier ministre Lapid pour la formation d’un nouveau gouvernement d’Israël», a déclaré Justin Trudeau.

«Le Canada et Israël sont de proches amis, unis par des valeurs démocratiques communes, une longue tradition de coopération et des liens dynamiques entre leurs populations. Au fil des ans, nous avons joint nos efforts dans le cadre d’une série de priorités communes, notamment la promotion de l’éducation, des sciences et de l’innovation, la lutte contre l’antisémitisme sous toutes ses formes, et l’avancement de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient», a ajouté M. Trudeau.

Le changement de gouvernement s’est effectué dès la fin du vote. Soixante députés ont voté pour la nouvelle coalition, qui va de la droite à la gauche, dont l’appui d’un parti arabe, et 59, principalement du parti Likoud de M. Netanyahu, de l’extrême droite et des partis ultra-orthodoxes, s’y sont opposés.

À la suite de cette annonce, le premier ministre du Canada s’est dit impatient de travailler avec son homologue israélien ainsi qu’avec son équipe.

«Ensemble, nous explorerons des moyens de renforcer davantage la relation entre le Canada et Israël, d’élargir le commerce bilatéral et l’investissement, et de créer de nouvelles possibilités et des emplois pour nos populations, notamment par le biais de l’Accord de libre-échange Canada-Israël modernisé», a dit M. Trudeau.

Le Canada demeura fermement engagé en faveur d’une solution à deux États permettant aux Israéliens et aux Palestiniens «de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité, sans crainte et dans le respect des droits de la personne. Le Canada continuera de promouvoir une paix et une sécurité durables dans la région», a conclu M. Trudeau.

– Avec l'AFP