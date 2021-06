Natation artistique: un duo en or

Le duo canadien de natation artistique composé de Jacqueline Simoneau et de Claudia Holzner a poursuivi sa lancée à la Super finale des Séries mondiales de Barcelone en remportant la médaille d’or à l’épreuve libre en duo, dimanche.

«Notre énergie était parfaite aujourd’hui [dimanche]. On était synchronisées et puissantes ensemble, ce qui nous permettait de démontrer toute notre force physique», s’est réjouie Simoneau après son épreuve.

Les deux nageuses étaient également montées sur la plus haute marche du podium samedi à l’occasion de l’épreuve technique en duo.

En raison de maladies en début de semaine, elles n’avaient pas eu la chance de pratiquer à leur goût leur routine de l’épreuve libre. Elles ont donc redoublé d’ardeur très tôt dimanche pour ajouter une nouvelle médaille d’or à la récolte canadienne.

«On s’est levées super tôt ce matin, on a fait trois pratiques complètes avant la compétition pour s’assurer que l’entraînement rentre dans nos corps. On a pu démontrer l’étendue de notre travail ensuite», a affirmé Simoneau en entrevue avec Sportcom.

Les Canadiennes ont remporté l’épreuve grâce à une récolte de 91,8332 points. Les Biélorusses Vasilina Khandoshka et Daria Kulagina (89,000) ont obtenu la médaille d’argent devant les Néérlandaises Bergje et Noortje De Brouwer (88,4668).

Grosse récolte

Les représentantes de l’unifolié ont fait très bonne figure à Barcelone au cours de la fin de semaine avec deux médailles de bronze en équipe, deux d’or en solo pour Simoneau et deux autres en or pour le duo Simoneau-Holzner.

«On est contentes d’être venues à Barcelone. On a acquis beaucoup d’expérience et on sait maintenant sur quoi travailler en vue des Jeux olympiques. Ç’a été une bonne préparation pour Tokyo», a soutenu la nageuse de 24 ans.

La troupe canadienne prendra la direction de Budapest, en Hongrie, pour poursuivre son camp d’entraînement en préparation pour les Jeux olympiques avant de revenir sporadiquement au pays quelques semaines avant les Jeux.