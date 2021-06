Noyades: un heureux dénouement parmi de nombreux drames

Le petit Liam, trois ans, a failli perdre la vie l’été dernier lorsqu’il a été victime d’une noyade dans la piscine d’amis de sa famille à Repentigny, dans Lanaudière, une histoire qui rappelle que la vigilance est toujours de mise avec les enfants, surtout pendant la saison estivale.

Il aura suffi de quelques secondes de distraction le 14 juillet 2020, pendant que tout le monde tentait de récupérer un ballon dans un arbre, pour que le petit garçon se retrouve dans la piscine.

«Quand j’ai vu l’enfant, il flottait déjà. Il flottait. C’était sa chemise! J’ai vu le reflet de sa chemise. J’ai dit: “Ouh! Liam!” J’ai pleuré, j’ai braillé toute ma vie», a raconté la mère de Liam, Marlène Clergema en entrevue à TVA Nouvelles, dimanche.

Un communiqué émis à ce moment par le Service de police de Repentigny a indiqué que la piscine était conforme et munie d’une barrière.

Liam doit la vie à un ami de ses parents qui est intervenu rapidement pour pratiquer des manœuvres de réanimation. Près de 90 secondes après l’appel logé au 911, les premiers policiers étaient sur place et le petit garçon a été transporté au CHU Sainte-Justine, où il est demeuré hospitalisé pendant cinq jours.

Heureusement, Liam s’en est sorti sans séquelles, mais tous n’ont pas cette chance.

La cheffe du service de traumatologie du CHU Ste-Justine, la Dre Marianne Beaudin, s’inquiète de ce qui pourrait se produire cet été, car l’an passé, plus d’enfants ont été transportés d’urgence au CHU Sainte-Justine après une tragédie dans une piscine.

«On a remarqué, dans nos statistiques, on avait trois fois plus d’enfants qui nous ont visités pour des noyades mortelles ou non mortelles par rapport à l’année dernière, donc 2020 par rapport à 2019. La grande majorité était des enfants en bas âge de moins de cinq ans», a expliqué la Dre Beaudin.

De ce nombre trois enfants sont morts, alors que d’autres en sont sortis avec d’importantes séquelles.

Liam a été chanceux et a pu quitter l’hôpital sans aucune conséquence grave.