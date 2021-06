PGA: un premier sacre pour Garrick Higgo

Le Sud-Africain Garrick Higgo a signé sa première victoire sur le circuit de la PGA, dimanche en Caroline du Sud, dans le cadre du Championnat Palmetto.

Le jeune golfeur de 22 ans a réussi un aigle et un oiselet, ce qui lui a permis de remettre une carte de 68 (-3). Il a terminé l’événement avec un cumulatif de 273 (-11) et a ainsi devancé six adversaires par une frappe pour remporter les grands honneurs.

«C’est incroyable, a clamé Higgo au micro de CBS, après sa victoire. Tout au long de la semaine, je suis resté patient. Je suis simplement heureux de ne pas avoir disputé une prolongation.»

Le gaucher a aussi profité de la déconfiture de Chesson Hadley. L’Américain était installé au premier échelon du classement général après trois rondes. Il a toutefois joué 75 (+4) pour finir sa semaine avec un total de 274 (-10) frappes.

«Je ne l’avais tout simplement pas aujourd’hui [dimanche], a analysé Hadley. C’était mauvais et je dois faire mieux. Je le ferai! [...] J’étais inconfortable là-bas et je n’ai jamais vraiment réussi à frapper de bons coups pour essayer de me calmer.»

Nick Taylor a obtenu le meilleur résultat canadien. Il a toutefois connu un dernier tour de piste plus difficile, y remettant une carte de 72 (+1). Il a conclu la compétition à neuf coups du vainqueur et à égalité avec cinq autres golfeurs au 44e échelon.

Roger Sloan, l’autre représentant de l’unifolié à s’être qualifié pour les rondes du week-end, a fini l’événement au 52e rang, en compagnie de trois adversaires.