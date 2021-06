REM de l’Est: le PQ veut que la CDPQ et sa filiale comparaissent en commission parlementaire

Le porte-parole du Parti québécois en matière de transports, Joël Arseneau, a réclamé dimanche la comparution en commission parlementaire de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et sa filiale CDPQ Infra concernant le projet du Réseau express métropolitain (REM) de l’Est à Montréal.

«Il devient urgent de faire la lumière sur le projet de REM de l’Est, pour lequel de plus en plus d’inquiétudes et de questions sont soulevées», a indiqué M. Arseneau par voie de communiqué.

Le porte-parole et député péquiste des Îles-de-la-Madeleine a fait parvenir vendredi dernier une demande officielle à la Commission des transports et de l’environnement dans l’espoir d’obtenir des réponses.

«On a vraiment l’impression que la CDPQ et la CDPQ Infra ne nous disent pas tout à propos du REM de l’Est. Or, c’est un projet majeur, qui va s’inscrire au cœur de notre métropole pour des décennies à venir. La population et les élus sont inquiets, et personne ne répond à leurs interrogations», a précisé Joël Arseneau.

Selon le député, plusieurs groupes ont fait part de leurs inquiétudes concernant notamment le tracé et l’aspect aérien du REM de l’Est.

«L’inquiétude monte, d’autant plus que les deux firmes d’architectes initialement responsables du projet ont affirmé qu’il va défigurer Montréal pour les 200 prochaines années», a ajouté le porte-parole péquiste.

Plusieurs personnes avaient d’ailleurs manifesté leur mécontentement quant à la structure aérienne du REM lors d’un rassemblement le 5 juin dernier dans le quartier Hochelaga, à Montréal, estimant que le paysage du centre-ville sera affecté.