Trop peu, trop flou : les ONG très critiques envers les promesses du G7

Manque d’ambition, mots creux ou promesses réchauffées : les ONG ont vertement critiqué dimanche les annonces des pays industrialisés du G7, qui se sont engagés à vacciner plus et à lutter contre le changement climatique lors de leur sommet dans le sud-ouest de l’Angleterre.

« Faillite morale »

Pour ONE Campagin, une ONG qui lutte contre la pauvreté et le Sida, le sommet du G7 est « décevant » car il a été « incapable de répondre à l’urgence du moment ».

« La conséquence de ce sommet terne sera de prolonger une pandémie qui coûtera plus de vie et de moyens de subsistance, non seulement dans le monde, mais aussi dans les pays du G7 », a estimé Tom Hart, un responsable de l’ONG.

Selon l’OMS, 11 milliards de doses au moins seraient nécessaires pour pouvoir vaincre la pandémie, bien plus que le milliard promis par le G7 qui inclut de surcroit des engagements passés.

L’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown s’est joint à la critique, évoquant une « faillite morale impardonnable » qui pourrait provoquer « des milliers » de morts.

Et les brevets ?

S’il s’est engagé en faveur d’une répartition plus équitable des vaccins en faveur des pays pauvres, le G7 ne s’est pas prononcé sur la suspension des brevets, qui permettrait une production de masse partout à travers le monde.

« Pour réellement se préparer contre la prochaine pandémie, il faut un réseau de fabricants de vaccins à travers le monde, financé et géré par les pouvoirs publics, libérés des contraintes de la propriété intellectuelle », a insisté Anna Marriott, responsable de la politique de santé chez Oxfam.

« Disque rayé » sur le climat

Sur le climat, le G7 est comme un « disque rayé », répétant les mêmes promesses, comme la fin des subventions publiques aux centrales à charbon à l’étranger, a dénoncé le directeur général de l’association de défense de l’environnement Greenpeace.

« Sans accord pour arrêter tous les nouveaux projets aux énergies fossiles - ce qu’il faut mettre en œuvre cette année pour limiter la hausse dangereuse de la température mondiale - ce plan n’est pas à la hauteur », a ajouté John Sauven.

L’enveloppe proposée pour les pays pauvres « n’est pas nouvelle ni suffisante pour répondre à l’ampleur de la crise climatique », a-t-il poursuivi.

Il faudrait aussi des engagements plus contraignants pour enrayer le recul de la biodiversité d’ici à 2030, selon lui.

Pour Ruth Valerio, une responsable de l’ONG Tearfund, le sommet s’est traduit par « des mots creux », sans parvenir à décliner concrètement la fin des aides aux énergies fossiles ni lancer la « révolution verte dont nous avons tant besoin ».

« Cela aurait pu être un tremplin pour des négociations sur le climat réussies en novembre », quand le Royaume-Uni accueillera la conférence de l’ONU sur le climat (COP26) à Glasgow, a-t-elle souligné. « Mais sans argent, ces promesses (...) ne permettront pas du tout d’inverser la tendance de l’urgence climatique, qui détruit déjà des millions de vies ».

« Plan partiel »

En matière climatique comme de vaccination, « c’est un plan partiel, pas un plan Marshall », a tranché Patrick Watts, de Christian Aid.

Il faisait référence aux déclarations du premier ministre britannique Boris Johnson qui, durant le sommet, a promis de vacciner le monde avec l’objectif d’en finir avec la pandémie.

La presse britannique lui avait attribué l’intention de lancer un plan Marshall climatique, à l’image du financement massif par les États-Unis de la reconstruction de l’Europe après la Deuxième Guerre mondiale.

Le G7 a annoncé un vaste plan d’investissement, sans toutefois le chiffrer, dans les pays en développement, dans les domaines du climat, de la santé, de la sécurité, du numérique ou de l’égalité.