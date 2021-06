Vaccination sans rendez-vous pour célébrer le Grand Prix

Plutôt que de voir les bolides du Grand Prix de formule 1 s’élancer sur ses pistes, le circuit Gilles-Villeneuve accueillera, dimanche, les voitures de Québécois désireux de se faire vacciner contre la COVID-19.

Dès 10 h et jusqu’à 16 h, les Québécois pourront se présenter sans rendez-vous sur le site du circuit pour un «arrêt au puits» donnant droit à une dose de vaccin au volant.

Les personnes de 12 ans et plus souhaitant recevoir leur première dose du vaccin contre la COVID-19 peuvent donc se présenter sur place sans rendez-vous. Des deuxièmes doses sont aussi offertes sans rendez-vous aux 60 ans et plus qui ont reçu leur première injection avant le 19 avril.

Dans tous les cas, les citoyens recevront une dose du vaccin de Pfizer/BioNTech.

Question de rappeler un minimum l’expérience du Grand Prix, une trentaine de voitures Ferrari seront aussi exposées sur place pour la durée de cette dernière journée de vaccination sur le site du circuit Gilles-Villeneuve, qui aurait normalement dû accueillir les pilotes de F1 en ce dimanche.