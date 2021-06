CLOUTIER, René



Au CHRDL de Joliette, le 25 mai 2021, est décédé à l'âge de 97 ans, Monsieur René Cloutier, fils de feu Denise Carmel et de feu Léandre Cloutier.Le défunt laisse dans le deuil: son épouse Huguette Louise Pigeon, son frère Georges Cloutier, ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances, sur invitation de la famille seulement, à la:BERNARD LONGPRÉ INC171 RUE DEQUOYVILLE ST-GABRIEL, J0K 2N0Heures des visites: le samedi 19 juin 2021 de 13h à 16h. La liturgie aura lieu à 16h à la chapelle du salon.L'inhumation des cendres se fera au Columbarium de la Résidence à une date ultérieure.Dans les circonstances actuelles et par mesure de prévention, nous vous demandons de respecter les consignes exigées par le Ministère de la santé. Le port de masque, le lavage des mains et la distanciation sont obligatoires. Un maximum de 25 personnes dans le salon et l'enregistrement des personnes dans le registre des visiteurs devront être respectés.RÉSIDENCE FUNÉRAIREBERNARD LONGPRÉ INC.