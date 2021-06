De nouveaux humoristes d’un soir à «Bijoux de famille»

Nos artistes joueront à nouveau le jeu du «stand up» dans la deuxième saison de «Bijoux de famille», devant être diffusée cet automne à TVA et dont les tournages s’amorcent lundi, au bar St-Sulpice, à Montréal.

Dans 12 nouveaux rendez-vous festifs, l’animateur Charles Lafortune accueillera Martin Petit, Guylaine Tanguay, Peter MacLeod, Simon Gouache, Paul Houde, Jean-Philippe Dion, Marc Dupré, Réal Béland, Mélanie Maynard, Marc Hervieux Mario Jean et plusieurs autres, qui exposeront à leur tour leurs propres «bijoux de famille».

La formule demeurera la même que l’an dernier, avec trois personnalités invitées qui livreront chaque semaine un monologue axé sur le thème large de la famille, avec des portions d’entrevues de style «talk-show», où se déballeront confidences et anecdotes.

Nouveauté cette année, un groupe de musiciens et choristes, dirigés par Joseph Marchand, s’ajoutera sur place, pour insuffler encore plus de rythme et d’énergie à la soirée. On entendra, dans ces intermèdes musicaux, des airs et chansons marquantes dans la vie des convives et de leur famille.

TVA n’a pas précisé si l’émission conservera sa case horaire du dimanche soir à la rentrée. «Bijoux de famille» est une production de Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu.