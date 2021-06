Des libéraux appuient le dévoilement de l’entente avec Netflix

Des élus libéraux se joignent au NPD et aux autres partis fédéraux pour demander que soient rendus publics les détails de l’entente qu’Ottawa a signée avec le géant mondial du divertissement Netflix, une première.

Réunis en comité du patrimoine lundi, les députés ont eu à se positionner sur une motion déposée par la néodémocrate Heather McPherson, qui demandait au gouvernement «une copie de l'entente initiale et incluant toute modification subséquente, dans les deux langues officielles, entre Patrimoine canadien et Netflix Canada, signée en 2017 et conclue en vertu de la Loi sur Investissement Canada».

Le libellé de la motion réclame que l’entente soit rendue au comité au plus tard le 20 juin.

Une membre libérale du comité, Julie Dabrusin, a vite indiqué qu’elle soutiendrait cette motion «dans l’intérêt de la transparence», même si elle s’est dite «en désaccord avec la prémisse qui sous-tend cette motion».

Mme Dabrusin fait référence aux accusations formulées par le NPD à l’effet que Netflix bénéficie d’un traitement préférentiel dans ses négociations avec Ottawa.

Au début du mois de mai, il a été révélé que la nouvelle «taxe sur les services numériques» de 3 % inscrite dans le budget Freeland de 2021 ne s’appliquerait pas à Netflix, une exemption que s’explique mal le NPD.

Le budget prévoit que la taxe sera prélevée sur les recettes réalisées grâce aux marchés en ligne, aux médias sociaux, aux publicités et aux données des utilisateurs, et qu’elle ne s’appliquera qu’aux entreprises qui ont un revenu annuel minimum de 750 millions d’euros, soit environ 1,1 milliard $ CAN.

Jusqu’aujourd’hui, les libéraux insistaient pour dire que les détails de l’entente avec Netflix, en vertu de laquelle elle s’engageait à investir 500 millions $ en cinq ans pour la production de contenu canadien, devaient rester confidentiels en raison des clauses de confidentialité et que, de toute façon, la Loi sur Investissement Canada ne le permettait pas.

Dans une lettre envoyée lundi au ministre du Patrimoine Steven Guilbeault, les néodémocrates membres du comité, Alexandre Boulerice et Heather McPherson, tirent à boulets rouges sur le camp libéral.

«Vous continuez à protéger les profits de cette puissante multinationale américaine ; vous avez manqué de courage ; vous n’avez pensé qu’à protéger les intérêts de vos riches amis et des grandes entreprises. C’est lâche», lancent-ils.

Le NPD reproche aux libéraux de décrier «l’iniquité» du marché d’un côté, tout en conservant un système qui «protège les profits des géants du web et soumet notre secteur culturel à une concurrence déloyale».

«À la présentation du dernier budget, on croyait percevoir que vous aviez eu une épiphanie et que vous vous étiez finalement résigné à exiger de Netflix à payer sa juste part. Mais, non. Ce n’était qu’un mirage, que du vent, que de belles paroles», ont-ils dénoncé.