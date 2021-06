Des spectacles «5 à 7» et des premières parties

La Bordée proposera du nouveau pour sa 45e saison. En plus des neuf productions, le théâtre du quartier Saint-Roch présentera des premières parties et deux courtes pièces en formule 5 à 7.

Et c’est avec Être norvégien que La Bordée inaugurera, le 30 août, cette nouvelle formule.

Offerte en format 5 à 7, cette comédie, qui met en vedette Éric Leblanc et Sophie Thibeault, raconte l’histoire d’une rencontre pleine de quiproquos drôles et malaisants entre un détenu fraîchement sorti de prison et une femme aux origines norvégiennes. Elle sera à l’affiche jusqu’au 10 septembre dans le local de répétition de La Bordée.

« Il y a 18 000 travailleurs dans notre secteur. Les gens peuvent, après le boulot, venir au théâtre à 17 h, prendre une consommation et grignoter. La pièce débute à 17 h 30 et à 18 h 15 c’est terminé », a précisé Michel Nadeau, directeur artistique de La Bordée.

Citoyen K, une adaptation au théâtre d’objets du film Citizen Kane, sera l’autre pièce présentée en formule 5 à 7, du 9 au 21 mai.

« Ce sont des comédies légères pour bien finir la journée. C’est quelque chose que l’on veut essayer durant quelques années », a-t-il expliqué.

Des premières parties

Tout au long de la saison, La Bordée présentera de courtes pièces, d’environ sept minutes, pour lancer chacune de ses productions. Michel Nadeau croit qu’il s’agit d’une première.

« L’auteur et metteur en scène Samuel--- Corbeil m’a présenté cette idée. La thématique est celle de jeunes de 18 à 20 ans, joués par des comédiens d’expérience, qui imaginent ce que sera le monde en 2070. Ça m’a séduit tout de suite », a-t-il indiqué.

La 45e saison de La Bordée sera lancée, le 14 septembre, avec Le Poly-graphe de Robert Lepage, dans une mise en scène de Martin Genest, avec Michel Nadeau, Mary-Lee Picknell--Tremblay et Steven Lee Potvin.

Scénarios pour sortie de crise (du 26 octobre au 20 novembre), La paix des femmes (du 11 janvier au 5 février), Les muses orphelines (du 22 février au 19 mars), Made in Beautiful (La belle province) (du 26 avril au 21 mai) et Singulières--- (du 14 au 29 juin) suivront.

La Bordée accueillera King Dave (du 30 novembre au 4 décembre), Les filles et les garçons (du 7 au 18 décembre) et L’Enfance de l’art (du 29 mars au 9 avril).

La programmation détaillée est en ligne à l’adresse bordee.qc.ca.