Elle sauve son fils avec une partie de son foie

Pour sauver son petit garçon de deux ans, Stéphanie Harrisson, 25 ans, n’a pas hésité à donner une partie de son foie.

Son fils Ludovic est atteint d'un cancer du foie. Son foie était trois fois plus gros que d’habitude, alors il a été transféré à l’hôpital d’Amqui, ensuite à Québec pour finalement aller au CHU Sainte-Justine pour des traitements de chimiothérapie.

Pendant les traitements, les docteurs ont réalisé qu’ils devaient intervenir en une semaine pour sauver la vie du petit Ludovic.

Mme Harrisson a donc donné environ 25% de son foie. «Je l’ai mis au monde cet enfant-là et je lui ai donné une partie de moi pour pouvoir le voir grandir, pour pouvoir l’avoir avec moi jusqu’à la fin», dit-elle.

Une collaboration entre hôpitaux

La transplantation du foie a été une collaboration entre le CHUM et le CHU Sainte-Justine. Les deux hôpitaux ont d’ailleurs fait 14 opérations de ce genre.

«On travaille de façon conjointe avec Dr Lallier à Sainte-Justine. On fait la chirurgie ensemble, et ensuite Dr Lallier quitte avec le morceau de foie qu’il vient de transplanter. Il est transféré à Sainte-Justine, où la chirurgie a débuté au préalable et il complète la transplantation à ce moment-là», explique Dr André Roy, chirurgien hépatobiliaire au CHUM.

La fenêtre d’opportunité d’une semaine était particulièrement importante à cause des traitements de chimiothérapie.

«Il faut avoir terminé les traitements de chimio pour éviter la période d’effets secondaires où il est plus à risque, donc ça nous donnait une semaine spécifique pour procéder à la greffe. La seule façon c’est en ayant un donneur vivant, ce qui nous a permis de le faire dans un meilleur délai», dit Dr Roy.

La transplantation s’est faite avec succès. «Tout le monde récupère et le foie fonctionne. C’est sûr que ce sont de grosses chirurgies mais ça va bien», dit Dr Roy.

Stéphanie Harrisson est contente parce que le petit Ludovic devrait sortir de l’hôpital d’ici le prochain mois.