Éveiller la flamme souverainiste chez les jeunes

Inspirés par le mouvement «Yes Scotland» en Écosse, des jeunes ont pris d’assaut la page Facebook «OUI» pour promouvoir la souveraineté du Québec.

Ces souverainistes assumés âgés de 21 ans ou moins ont le projet d’indépendance du Québec tatoué sur le cœur. Et en quelques jours à peine, la page Facebook compte des milliers d’abonnés.

«L’indépendance, c’est une question idéologique et c’est une question de liberté», a indiqué Yastene Adda, 17 ans.

«Quand j’ai commencé à entendre parler pour la première fois de la "nuit des Longs Couteaux", j’ai eu un déclic et je me suis dit: ça n’a pas de bon sens, comment on a pu se faire avoir comme ça?», a lancé Carolanne Boilea, 21 ans.

«Je trouve qu’on est un peuple distinct et différent», a mentionné pour sa part Émeric-Amon Sareault, 18 ans.

Le groupe à une idée précise, celle de raviver la flamme souverainiste, sans égard à l’agenda des partis politiques.

À quelques semaines de la Fête nationale, ils ont donc créé de nouvelles façons de s’afficher, à la fois un clin d’œil et une rupture avec les pancartes «OUI», largement utilisées en 1995.

«J’aime celle ou l’on voit le paysage en arrière. Je trouve que c’est celle-là qui reflète le plus, justement, ce qu’on est», a expliqué Carolanne.

«Moi, c’est vraiment celle de Maurice Richard. Je suis un grand sportif. C’est vraiment une figure marquante pour notre culture, pour nous, les Québécois», a ajouté Émeric-Amon.

Le Parti québécois (PQ) et son chef sont derrière l’initiative, mais jamais vous ne verrez une mention du parti et les jeunes ayant travaillé au projet n’ont pas nécessairement leur carte de membre.

«C’est une initiative non partisane qui vient surtout de jeunes, qui vient d’artistes québécois, de gens qu’on a consultés. Puis, on s’est dit: l’important, c’est de faire la promotion de l’indépendance comme projet, comme idée. Donc, dans tout ce qu’on fait, il n’y a aucune mention de parti politique, tout le monde est bienvenu», a soutenu Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ.

Reste que ces jeunes sont motivés, mais aussi conscients que la marche est haute. Un sondage Léger a montré qu’à peine 34 % des Québécois appuient la souveraineté, et ce pourcentage chute à 22 % chez les jeunes adultes.

«Il y a une fierté, chez les jeunes, par rapport à la question environnementale et à la question de la langue, aussi, qui anime beaucoup leur ferveur indépendantiste. De nous afficher comme ça, ça nous permet de rappeler aux gens que, oui, on est encore là», a mentionné Marie-Laurence Desgagné, présidente du Comité national des jeunes du PQ.