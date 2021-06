Gerard Gallant à la barre des Rangers

Quelques semaines après avoir mené le Canada à une victoire dramatique au Championnat du monde de hockey, Gerard Gallant a été nommé entraîneur-chef des Rangers de New York.

C’est ce que le quotidien New York Post a avancé, lundi. Le club n’avait pas confirmé l’information en fin d’après-midi.

Avec les «Blueshirts», l’homme originaire de l’Île-du-Prince-Édouard remplacera David Quinn, congédié au mois de mai après une troisième saison aux rênes de la formation. Pratiquement tous ses adjoints, dont Jacques Martin, ainsi que le président John Davidson et le directeur général Jeff Gorton, avaient également perdu leur emploi.

Palmarès rutilant

Gallant, qui a été entraîneur adjoint du Canadien de Montréal pour deux saisons entre 2012 et 2014, dirigera une quatrième équipe dans la Ligue nationale de hockey. Il montre un dossier de 270-216-4-51 dans ce rôle avec les Blue Jackets de Columbus, les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas.

Il avait par ailleurs remporté le trophée Jack-Adams en 2018 après avoir mené les Knights à la finale de la coupe Stanley dès leur première saison au sein du circuit.

Plus récemment, Gallant a aidé les représentants de l’unifolié à oublier un départ très difficile au Mondial. Après trois défaites contre la Lettonie, l’Allemagne et les États-Unis, les Canadiens ont vaincu successivement les Russes, les Américains et les Finlandais lors des matchs éliminatoires pour remporter la médaille d’or.

L’ancien porte-couleurs des Red Wings de Detroit a également mené les Sea Dogs de Saint-Jean à deux trophées du Président et une conquête de la Coupe Memorial en trois saisons, entre 2009 et 2012.