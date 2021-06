GURU et PepsiCo Canada signent une entente de distribution nationale

La marque de boissons énergisantes canadienne GURU Organic Energy Corp. a signé, lundi, une entente avec le groupe PepsiCo Canada Breuvages pour la distribution exclusive de ses produits au niveau national à partir du 4 octobre prochain.

L’accord conclu entre les deux partis est d’une durée initiale de 10 ans et sujette à des périodes de renouvellement de cinq ans, ont indiqué les deux compagnies par voie de communiqué.

«À ce stade de notre croissance, le partenariat avec PepsiCo Canada Breuvages [...] a le potentiel d’accélérer nos ventes et nos plans de distribution», a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU.

«Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie axée sur le consommateur et nous aidera à élargir notre gamme de produits de boissons énergisantes et à répondre à l’évolution rapide de la demande des consommateurs pour des boissons plus fonctionnelles», a ajouté Mike Ruff, président de PepsiCo Canada Breuvages.

GURU a par ailleurs octroyé à PepsiCo Canada Breuvages des bons de souscription sur un maximum de 1,65 million d’actions, qui sont réparties en tranches selon l’atteinte d’étapes commerciales.

Ces bons ne pourront toutefois être exercés qu’en cas de changement de contrôle et «pourraient être rachetés au comptant si un tiers devait acquérir GURU ou être exercés contre des actions de GURU si PepsiCo Canada Breuvages ou une société affiliée était l’acquéreur».