Hommage à mes deux idoles

J’avais deux idoles, mais il ne m’en reste plus qu’une. Dans la foulée du décès de Michel Louvain, je n’ai pu faire autrement que de dresser un parallèle entre lui et Richard Abel, artiste reconnu mondialement, et pourtant boudé au Québec.

Chacun dans sa sphère, ces deux hommes qui ont fait carrière ici et dans le monde, ont toujours été, pendant longtemps dans le cas de Michel et depuis toujours dans le cas de Richard, ignorés des journalistes artistiques québécois.

Les deux sont de la même trempe : gentlemen passionnés, toujours respectueux et à l’écoute de leurs fans, professionnels, charmants, courtois, discrets sur leur vie privée, élégants et toujours vêtus de façon soignée, ce qui tranche avec la génération débraillée très présente de nos jours sur scène et à la télé.

Les nombreux hommages adressés à Michel Louvain à l’occasion de son décès étaient amplement mérités, et il ne faudrait pas attendre le décès de Richard Abel pour reconnaître et apprécier son talent. N’est-ce pas quelqu’un qu’il vaudrait la peine de découvrir et d’encourager ? J’ai eu la chance de voir son spectacle Elegancia autour du monde, au Casino de Montréal, et c’était magistral.

Lorsque la pandémie sera chose du passé, j’espère que Richard Abel recommencera à briller sur toutes les scènes d’ici et d’ailleurs. En atten-dant, sachez qu’il présente un spectacle virtuel dont le coût est à la portée de tous.

Pour limiter les commentaires d’éventuels détracteurs, je terminerai en disant que personne, encore moins Richard Abel, ne m’a demandé de vous écrire ce qui précède. Je le fais de mon propre chef, vu ma frustration de le voir boudé par l’intelligentsia--- du spectacle.

Lorraine Dion-Petitclerc

Je trouve intéressant le parallèle que vous faites entre ces deux artistes qui, à certains égards se ressemblent, en ce qu’ils ont été plébiscités par leurs fans dès le début de leur carrière, mais qui furent boudés, parfois même moqués, par la presse artistique. Ça s’est corrigé dans le cas de Michel Louvain, mais rien de semblable n’a eu lieu dans le cas de Richard Abel.

Je note quand même que l’un comme l’autre, à cause de leurs talents respectifs, n’ont pas eu besoin de ça pour faire des carrières plus qu’honorables. C’est rassurant de savoir qu’une personne talentueuse--- peut ne compter que sur elle-même pour réussir.