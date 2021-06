Iran: la Marine d’Iran reçoit deux nouveaux navires de guerre

Téhéran | La Marine de la République islamique d’Iran a pris livraison lundi de deux navires de guerre lors d’une cérémonie retransmise par la télévision d’État, quelques jours après l’annonce de l’entrée d’une escadre iranienne dans l’océan Atlantique, présentée comme une première.

«Le ministère de la Défense a achevé un travail majeur aujourd’hui en fournissant deux navires à l’armée de la République islamique d’Iran: le destroyer Dena et un chasseur de mines», a déclaré le président iranien, Hassan Rohani, dans un discours.

Selon un communiqué de l'état-major de l'armée, le Dena est «un destroyer entièrement iranien», équipé d'une «zone d'atterrissage pour les hélicoptères», d'une «variété d'équipements et de systèmes de défense et d'attaque», ayant la capacité de «parcourir de longues distances», et équipé pour «détruire toute menace aérienne, de surface ou sous-marine».

Baptisé Chahine, le chasseur de mines est d’une «longueur de 33 mètres» et il est capable de «détecter et neutraliser divers types de mines marines», a précisé le communiqué.

La livraison des deux bâtiments intervient après que l'armée iranienne a annoncé jeudi l'entrée, «pour la première fois», d'une petite escadre iranienne dans l'océan Atlantique, dans le but de «renforcer ses capacités maritimes».

«Le navigateur Makran, qui est considéré comme une base navale mobile pour la marine iranienne, accompagné du destroyer de fabrication locale Sahand, a pu entrer dans l’océan Atlantique», a indiqué l’amiral Habibollah Sayyari, adjoint au commandant de l’armée iranienne dans un communiqué.

La Marine iranienne a perdu le 2 juin l'un de ses plus gros bâtiments, le Kharg, qui a coulé en mer d'Oman, après des heures de lutte contre un incendie d'origine obscure et l'évacuation de son équipage.

Les forces navales de la République islamique d'Iran ont présenté le Kharg comme un «navire-école de soutien», en service depuis «plus de quatre décennies».

Mais selon GlobalSecurity.org, un site américain spécialisé dans les questions militaires, il s'agissait en fait d'un pétrolier «ravitailleur» et «porte-hélicoptères» construit en Grande-Bretagne.