La LCF de retour le 5 août

La Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé lundi que ses dirigeants avaient approuvé la tenue d'un calendrier régulier comprenant 14 matchs par équipe. Celui-ci s'amorcera le 5 août et la Coupe Grey se tiendra le 12 décembre à Hamilton.

Dans un communiqué diffusé en après-midi, le circuit a précisé que le plan avait été approuvé à l’unanimité. L’horaire complet pour la présente année, incluant celui de tous les matchs des Alouettes de Montréal, sera d’ailleurs dévoilé mardi.

«Il s’agit d’une journée excitante pour le football canadien et pour notre pays, a déclaré le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie. Je veux remercier nos partisans, nos joueurs, nos entraîneurs et nos partenaires pour leur soutien indéfectible et pour leur patience alors que nous travaillions ensemble afin d’en arriver au dénouement d’aujourd’hui. C’est une excellente nouvelle pour toutes celles et pour tous ceux qui aiment notre sport et notre pays.»

En avril, la LCF avait indiqué qu’elle visait effectivement une reprise des activités le 5 août. La saison 2020 a été reléguée aux oubliettes en raison de la pandémie de COVID-19. Pour ce qui est de la suivante, elle était conditionnelle aux approbations gouvernementales requises en matière de sécurité et de santé des gens impliqués. Or, Ambrosie dit que le processus va bon train à ce propos.

«Nous sommes en voie d’obtenir toutes les approbations en matière de santé et de sécurité grâce au travail acharné des membres de notre personnel et de nos expertes et de nos experts médicaux, ainsi qu’aux représentantes et qu’aux représentants dévoués des divers gouvernements avec qui ils ont collaboré, a dit le dirigeant. Et, bien que la présence des partisans varie d’une province à l’autre, nous sommes sûrs que ce processus est également sur la bonne voie.»

Également, les gouverneurs ont approuvé une convention collective modifiée avec l’Association des joueurs de la LCF. Il s’agissait d’une condition nécessaire à un retour à la compétition, a rappelé la ligue.

