Le box-office reprend vie

Signe que la vie normale reprend son cours aux États-Unis, le suspense d’horreur Un coin tranquille – 2e partie est devenu en fin de semaine le premier film à franchir le cap des 100 M$ au box-office nord-américain depuis le début de la pandémie.

Le nouveau film de John Krasinski mettant en vedette Emily Blunt a réussi cet exploit seulement deux semaines après sa sortie en salle. Lancé le 28 mai dernier, Un coin tranquille – 2e partie avait aussi enregistré le meilleur démarrage de la pandémie, récoltant plus de 58 M$ pendant ses quatre premiers jours à l’affiche.

Sorti à la fin mars, Godzilla vs Kong s’approche dangereusement lui aussi de la barre symbolique des 100 M$ au box-office nord-américain. Le film qui relate le combat épique entre les deux célèbres monstres cumule à ce jour des recettes de 98 M$, mais il semble en bout de course.

Recettes anémiques

En temps normal, plusieurs productions hollywoodiennes récoltent des recettes de plus de 100 M$ au box-office américain chaque année. Mais en cette année de pandémie durant laquelle les grands studios ont préféré retarder la sortie de la plupart de gros films, le box-office a souvent atteint des niveaux faméliques.

À la fin de l’été dernier, Hollywood avait fondé tous ses espoirs sur la sortie très attendue du nouveau film de Christopher Nolan, Tenet. Annoncée comme le sauveur des salles obscures, la superproduction n’a finalement pas obtenu le succès espéré, même si son score final (57 M$) demeure assez respectable compte tenu des circonstances (le film est sorti au moment où la seconde vague de COVID-19 pointait à l’horizon).

Tous les regards sont maintenant tournés vers le 9e film de la populaire saga Rapides et dangereux, qui prend d’assaut les salles nord-américaines dans dix jours. Premier gros block-buster de l’été, le film d’action mettant en vedette Vin Diesel a déjà fait ses preuves au box-office mondial, récoltant plus de 268 M$ dans les marchés asiatiques, dont 204 M$ en Chine.

Les 5 plus gros succès de la pandémie au box-office nord-américain

1. Un coin tranquille – 2e partie : 109 M$

2. Godzilla vs Kong : 98 M$

3. Tenet : 57 M$

4. Cruella : 56 M$

5. Raya et le dernier dragon : 54 M$