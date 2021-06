Le Québec se déconfine et bascule en zones jaune et vert

À compter de lundi, toutes les régions du Québec seront en jaune et vert, synonyme d’allègements des mesures sanitaires.

Montréal, Laval, la Montérégie, Lanaudière, les Laurentides, l’Outaouais, l’Estrie, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches ainsi que les RMC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et Les Basques, dans le Bas-Saint-Laurent quittent la zone orange pour le palier préalerte.

Ce changement de nuances apporte dans son sillage des assouplissements des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19.

Ainsi, les rassemblements intérieurs et extérieurs sont désormais possibles. Les occupants de deux adresses différentes peuvent se rassembler à l’intérieur. À l’extérieur, les rassemblements sont possibles pour moins de huit personnes avec la rigueur de la distanciation physique.

Les salles à manger des restaurants peuvent accueillir, à une même table, tous les occupants de deux résidences privées.

Après une fermeture de neuf mois, les bars rouvrent leurs portes, mais à moitié de leur capacité et les tables distanciées de 2 mètres. De plus, les occupants de deux résidences sont autorisés à s’attabler ensemble, mais ne peuvent ni chanter ni danser.

En outre, les bars doivent cesser la vente d’alcool à 23 h et fermer à minuit.

Le port du masque est également allégé et le télétravail devient recommandé et non plus obligatoire.

Les lieux de culte sont autorisés à recevoir un maximum de 250 personnes avec toujours l’exigence de la distanciation physique de 2 mètres, mais ce nombre est ramené à 50 pour les mariages et les funérailles.

Les sports collectifs sont permis pour un maximum de 25 joueurs, alors que les tournois avec spectateurs seront autorisés à partir du 25 juin.