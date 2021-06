Le retour des équipes sportives en Ontario approche

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé lundi qu’il accélérait son plan de retour au jeu, de sorte que des équipes de 18 ligues différentes pourront reprendre l’entraînement dans la province.

Ainsi, les camps d’entraînement des trois équipes de la Ligue canadienne de football (LCF), soit les Argonauts de Toronto, les Tiger-Cats de Hamilton et le Rouge et Noir d’Ottawa, pourront commencer comme prévu au mois de juillet.

La ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture de l’Ontario, Lisa MacLeod, a également ouvert la porte à un retour des Blue Jays et des Raptors et du Toronto FC dans la métropole, tout en indiquant que cette décision allait être prise par le gouvernement fédéral, qui maintient jusqu’à preuve du contraire la fermeture de la frontière canado-américaine. La Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) pourra également reprendre ses activités cet automne.

Les équipes devront malgré tout suivre un protocole lié à la COVID-19, incluant des tests réguliers et des périodes de quarantaine de sept jours à la suite d’un voyage.

«Notre gouvernement demeure déterminé à protéger la santé et le bien-être de tous les athlètes en appuyant des protocoles de retour au jeu sécuritaires, fondés sur des données probantes et progressifs», a commenté la ministre dans un communiqué.

«Il s'agit d'une première étape importante pour ramener tous les athlètes de l'Ontario au sport en toute sécurité, tout en soutenant les ligues et les événements ontariens qui sont de puissants moteurs économiques locaux et créateurs d'emplois.»