Le trophée King-Clancy échappe à Subban

Nommé finaliste au trophée King Clancy pour la troisième fois de sa carrière, le défenseur P.K. Subban n’a pas été en mesure de mettre la main sur cet honneur. Le gardien de but des Predators de Nashville Pekka Rinne lui a été préféré, lundi.

Rinne a remporté ce trophée individuel, remis au joueur se distinguant le plus par ses qualités de leader sur la glace et à l’extérieur, ainsi que par sa contribution au sein de la communauté. Il recevra ainsi un chèque de 25 000$, de la part de la Ligue nationale, afin de le remettre à la fondation de son choix.

Parmi ses nombreux accomplissements en dehors de la glace, le Finlandais a lancé le Fond 365 Pediatric Cancer, lors de la saison 2012-2013, en compagnie de son ancien capitaine, le défenseur du Canadien de Montréal Shea Weber, afin d’amasser de l’argent pour des projets en lien avec l’oncologie pédiatrique.

«C’est tellement une personne extraordinaire sur la glace et en dehors, particulièrement en dehors, de dire le coéquipier de Rinne Mattias Ekholm, dans un communiqué émis par la Ligue nationale. Il se comporte avec la plus grande classe. J’ai trop de bonnes choses à dire à son sujet. C’est un meneur pour notre ville, notre communauté, et c’est l’un des meilleurs à ne jamais avoir porté cet uniforme.»

L’attaquant des Sharks de San Jose Kurtis Gabriel était le troisième finaliste à l’obtention de cette récompense.

Subban et Gabriel recevront un chèque de 5000$ pour remettre à une fondation de leur choix.