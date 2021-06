Les studios MELS misent sur l’innovation

Avec la pandémie de COVID-19 qui a freiné l’industrie du cinéma, la direction des studios MELS en a profité pour innover pour offrir plus d’options aux grandes productions.

«Les tournages ont connu un arrêt assez brutal, mais en même temps, ça nous a donné du temps pour regarder du côté de l'innovation. Qu'est-ce qu'on pouvait faire chez MELS à Montréal pour créer une nouvelle solution qui permet des nouvelles approches aux tournages? Et ça donne de la production virtuelle qui est, en gros, l'intégration des technologies de moteurs de jeux vidéo et d'effets visuels», a mentionné Martin Carrier, président de MELS, en entrevue à l’émission À vos affaires sur les ondes de LCN, lundi.

Avec cette technologie, au lieu d'être en pleine forêt et déployer une équipe ou encore de monter un gros décor, les équipes de production utilisent des écrans ultrahautes résolutions qui permettent de créer cette illusion aux spectateurs.

«C'est le virtuel qui nous permet de voyager un peu n'importe où», a souligné le président de MELS.

Un avantage pour les grandes productions qui fait en sorte d’économiser sur les déplacements de l’équipe dans des lieux de tournages plus complexes.

Et les investissements en technologie continuent de s’accélérer.

«Le monde du cinéma, le monde de la télé, le monde des tournages n'échappent pas à l'intégration de la technologie dans ses façons de faire. Ça devient un nouvel outil pour permettre, en fait, d'aller chercher de la créativité dans ce qu'on fait. Et la technologie, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un nouvel outil et on le voit avec le plateau de production virtuelle. Ça ouvre d'autres horizons de création et certainement que les investissements en technologie vont augmenter pour pouvoir venir aider, donner un levier à l'expression créative», a expliqué Martin Carrier.

Une bonne année 2021 à l’horizon

«On a des grands tournages qui s'en viennent chez MELS en 2021, superproductions hollywoodiennes. Il n'est pas encore annoncé, donc je vais me garder un petit secret pour pouvoir vous permettre de revenir nous voir, mais ça va être une très grande production hollywoodienne qui s'en vient, bien sûr, avec les vedettes qui y sont attachées. Ça va être une vraie nouvelle poussée pour le cinéma à Montréal que cette très grande production», a-t-il précisé avec un sourire aux lèvres.