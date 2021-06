NFL: six joueurs d’impact toujours libres comme l’air

La saison morte de la NFL avance à grands pas, alors que les clubs sont au cœur de leur minicamp respectif, mais quelques gros noms se retrouvent encore sur la liste des joueurs sans contrat en vue de la prochaine saison. Certaines équipes pourraient être tentées de passer un coup de fil à ces athlètes.

Todd Gurley, Porteur de ballon

L’ancien des Rams de Los Angeles et des Falcons d’Atlanta a reçu de l’intérêt de quelques équipes, dont les Lions de Detroit et les Ravens de Baltimore, avec lesquelles il a pu s’entretenir sans toutefois en arriver à une entente. L’athlète de 26 ans est loin d’être celui qu’il était en 2017 et 2018, alors qu’il avait eu des saisons respectives de 2093 et 1831 verges totales, en plus d’inscrire 40 majeurs, répartis sur ces deux années. La majeure raison du déclin de Gurey – et probablement l’une des principales raisons pourquoi il est toujours sans contrat – est son problème connu d’arthrite dans son genou gauche, qui le limite énormément.

Richard Sherman, Demi défensif

Photo AFP

Le dernier membre toujours actif de l’ancienne «Legion of Boom» des Seahakws de Seattle n’a pas encore trouvé preneur. Sherman a connu l’une de ses pires saisons en 2020, sa troisième avec les 49ers de San Francisco, lui qui n’a pris part qu’à cinq duels en raison d’une blessure à un mollet. Durant ces cinq matchs, l’athlète de 33 ans a permis aux receveurs adverses d’attraper 72,4% des passes dirigées vers eux quand il devait assurer la couverture. À quatre occasions il a été le joueur pris en défaut lorsqu’un receveur franchissait la zone des buts.

Steven Nelson, Demi défensif

Photo AFP

Dès sa première saison avec les Steelers de Pittsburgh, en 2019, à la suite d’un séjour de quatre saisons avec les Chiefs de Kansas City, Nelson s’est imposé comme l’un des meilleurs à sa position. Cette année-là, seulement 50% des passes lancées vers un receveur qu’il couvrait ont été captées par le joueur offensif et aucune d’entre elles a eu pour résultat un touché adverse. Nelson avait aussi intercepté un ballon. La dernière saison a été un peu plus ardue, alors que l’athlète aujourd’hui âgé de 28 ans a été considéré comme étant le joueur fautif sur sept majeurs de l’adversaire.

Justin Houston, Chasseur de quarts

À 32 ans, Houston ne reproduira sans doute pas sa saison 2014, lorsqu’il avait enregistré 22 sacs du quart, mais cela ne l’empêche pas de rouler sa bosse. Lors de chacune des quatre dernières saisons, il en a récolté au moins huit, en plus de recouvrer deux ballons échappés.

K.J. Wright, Secondeur

Photo AFP

Wright a connu une saison plus que respectable avec les Seahawks en 2020, mais le secondeur est toujours à la recherche d’une nouvelle équipe. L’athlète qui aura 32 ans au début de la prochaine saison a réussi deux sacs du quart, une interception, provoqué un échappé et récupéré deux ballons échappés. Wright a aussi réalisé 86 plaqués, dont 60 étaient en solo.

Melvin Ingram, Chasseur de quarts

Photo AFP

Ingram est un autre de ces joueurs défensifs vieillissants toujours sur le marché. Contrairement aux autres mentionnés plus haut, l’athlète de 32 ans a connu sa pire saison en carrière. Cette campagne 2020 a pris fin prématurément, après sept matchs en raison d’une blessure à un genou. Néanmoins, le chasseur de quarts n’a pas été en mesure d’obtenir un seul sac pour la première fois de sa carrière, lui qui en a réussi au moins 10 à deux reprises durant sa carrière.

Mentions honorables : du côté offensif du ballon, plusieurs receveurs de passes vétérans pourraient encore aider une équipe, dont Larry Fitzgerald, Golden Tate et Danny Amendola.