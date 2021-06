Plus de 250 logements sociaux développés dans l’arrondissement de Verdun

La Ville de Montréal a annoncé lundi qu’elle exerçait son droit de préemption pour acquérir deux lots dans l’arrondissement de Verdun afin de développer plus de 250 logements sociaux et communautaires.

La Ville souhaite ainsi mettre la main sur le 3897, rue Bannantyne, qui représente une superficie de près de 7000 mètres carrés, afin de commencer la construction sur ce terrain dans les prochaines années.

«Cette acquisition va avoir des résultats concrets importants pour notre population: on parle ici de plus de 250 personnes et familles qui pourront vivre dans des logements adéquats et de qualité sans pour autant dépasser leur capacité à payer leur loyer. C’est aussi un bel exemple de la façon dont le droit de préemption à des fins de logements sociaux et communautaires nous permet d’assurer un développement urbain viable et durable », a déclaré par voie de communiqué le maire de l’arrondissement, Jean-François Parenteau.

Après avoir pris possession de cet espace, la Ville de Montréal envisage de le vendre à un organisme communautaire, qui pourra démolir les lots et réaliser le projet de développement avec le financement du programme AccèsLogis.

«L’acquisition du 3897, rue Bannantyne va nous permettre de répondre aux besoins criants de logements sociaux tout en desservant un pôle central de l’arrondissement, situé à proximité des services, un parc et du métro de l’Église», a ajouté la conseillère d’arrondissement, district Desmarchais-Crawford, Marie-Andrée Mauger, soulignant les pressions actuelles sur le marché immobilier de Verdun.

Cette acquisition sera la sixième réalisée par l’intermédiaire du droit de préemption aux fins de logement social, une mesure qui «permet à la Ville de se substituer à l’acquéreur aux conditions prévues à l’offre d’achat finale acceptée par le vendeur».