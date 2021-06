Pourquoi huer le ministre Benoit Charette?

Ainsi, Benoit Charette, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, a été copieusement hué lorsqu’il a pris la parole lors d’une vigile citoyenne visant à dénoncer la haine et l’islamophobie, vendredi soir à Montréal.

Euh... pourquoi au juste ?

Parce que c’est un politicien et que les politiciens ne sont pas les bienvenus dans ce genre d’événement ?

Parce que son gouvernement a adopté la loi 21, une loi considérée comme « raciste » et « discriminatoire » par certains militants ?

QUELQUES FAITS IMPORTANTS

Au risque de me répéter, j’aimerais souligner quelques faits aux militants qui croient dur comme fer que la loi 21 a joué un rôle dans la tragédie de London.

La ville de London n’est pas située au Québec, mais en Ontario, à 725 kilomètres de Montréal.

Le fanatique qui a foncé sur une famille musulmane ne connaissait probablement même pas l’existence de cette loi. La loi 21 ne vise pas seulement le voile, elle vise tous les signes religieux : kippa, turban, crucifix, signes raëliens, etc.

La loi 21 ne s’applique pas à tous les fonctionnaires, mais seulement aux fonctionnaires en position d’autorité.

La loi 21 contient une clause « grand-père », qui permet aux fonctionnaires en position d’autorité qui portaient déjà un signe religieux avant le 27 mars 2019 (date du dépôt du projet de loi) de garder leur signe.

La majorité des femmes musulmanes ne portent pas le voile.

Le voile n’est pas religieux, mais politique. Aucun passage dans le Coran n’impose le port du voile aux femmes.

La question du voile divise la communauté musulmane elle-même.

Et plusieurs musulmans appuient la loi 21.

LA FAUTE AU QUÉBEC ?

Il y a quand même une maudite limite à s’autoflageller !

Quoi, ce n’est plus suffisant que les Québécois s’excusent pour les crimes commis sur leur territoire, ils doivent maintenant s’excuser pour les crimes commis ailleurs ?

Par des citoyens d’autres provinces ou d’autres pays ?

Nous sommes si importants, au Québec, que la planète entière attrape la grippe dès que nous prenons froid ?

Quant à ceux et celles qui ont hué le ministre Charette parce qu’ils trouvent que le gouvernement Legault n’en fait pas assez pour combattre le racisme, j’ai une mauvaise nouvelle pour vous.

Le Québec aura beau se doter de la meilleure loi au monde pour lutter contre le racisme, il y aura toujours des imbéciles pour détester les gens qui n’ont pas la même couleur de peau qu’eux.

C’est malheureux, mais c’est ça.

Le racisme est vieux comme le monde et sévit partout sur la planète, dans tous les pays et toutes les sociétés. Rien, aucune loi, aucun programme ne peut empêcher un psychotique de péter les plombs.

À moins de mettre un policier dans chaque maison et à chaque coin de rue.

PAS D’AMALGAME !

Je suis peut-être naïf, mais je persiste à croire que malgré le massacre de Polytechnique et l’attaque à la grande mosquée, qui ont entaché notre histoire, le Québec reste l’un des meilleurs endroits où vivre quand on est une femme et quand on fait partie d’une minorité religieuse.

Que disent les musulmans au lendemain de chaque attaque terroriste ?

« Pas d’amalgame. »

Eh bien, c’est ça.

Pas d’amalgame.

Alexandre Bissonnette ne représente pas le Québec.