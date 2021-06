Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 14 juin:

«Le procès des 4 sorcières»

Une chasse aux sorcières aura duré 15 ans aux États-Unis. L’histoire concerne quatre jeunes lesbiennes accusées, en 1994, de perversion, pédophilie et sorcellerie à l’encontre de deux filles, nièces de l’une des membres du quatuor. Cette production documentaire revient sur cette longue affaire.

Lundi, 18 h, Planète+.

«Fous du BBQ»

PHOTO COURTOISIE/Groupe TVA

La cuisson sur BBQ, c’est beaucoup plus que de simples boulettes de viande ou des saucisses. L’émission l’a prouvé à maintes reprises. Un exemple? Cet épisode durant lequel tataki de bœuf et salsa de mangues rivalisent avec steak sucré au bourbon et pommes de terre à la bière.

Lundi, 19 h, TVA.

«Combien vaut cette maison?»

Photo courtoisie

Saskia Thuot ne rendra pas les choses faciles pour les candidats de l’émission. Ces derniers devront se faire une tête lors des visites de trois demeures bien différentes: une maison énergétique située à Bromont, une villa californienne à St-Jean-sur-Richelieu et un domaine équestre de Saint-Eustache.

Lundi, 20 h, CASA.

«Le parrain»

Photo WENN.com

Ce chef-d’œuvre de Francis Ford Coppola est à l’origine d’une illustre trilogie qui a marqué l’histoire du cinéma. Ici, les rouages de la mafia américaine sont l’affaire de Marlon Brando, Al Pacino et James Caan. La dynastie criminelle des Corleone n’a jamais été égalée.

Lundi, 21 h, Télé-Québec.

«Par effraction»

AgenceQMI

Ce drame s’articule autour d’un architecte paysagiste (Jude Law) qui planche sur son plus gros projet professionnel. Lorsqu’il surprend un jeune voleur chez lui, il décide de le suivre. Rapidement, il développe une attirance physique pour sa mère (Juliette Binoche) qu’il tente de cacher à sa femme (Robin Wright).

Lundi, 21 h, TFO.

«Territoire alimentaire»

L’agriculture et l’alimentation durables au Québec sont abordées dans les quatre épisodes de la deuxième saison de cette émission. En compagnie du journaliste Laurent Mercier-Roy, on découvre les initiatives des spécialistes de l’agroalimentaire d’ici et on se penche sur d’importantes questions.

Lundi, 21 h 30, Savoir média.

«Guerrières»

PHOTO COURTOISIE CANAL VIE

Cinq femmes confrontées à de grandes épreuves, mais qui ont décidé de ne pas baisser les bras, sont les vedettes de cet émouvant et inspirant documentaire porté par Ingrid Falaise. Pour ces femmes acharnées et battantes, il est plus que temps que les choses changent. Rediffusion.

Lundi, 22 h, Canal Vie.