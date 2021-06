Six États américains derrière le CH

Selon des données récoltées sur le réseau social Twitter, le Canadien de Montréal est l’équipe favorite des habitants de six États américains, parmi les quatre clubs participant aux demi-finales des séries éliminatoires de la coupe Stanley.

C’est ce qu’a révélé une analyse du site internet betonline.ag, qui a amassé des milliers de données géolocalisées la semaine dernière.

La Sainte-Flanelle peut compter sur le soutien des États de Washington, de l’Alaska, du Dakota du Nord, du Wisconsin, du Vermont et du New Hampshire.

On peut comprendre que le Wisconsin se range derrière le Bleu-Blanc-Rouge, quand on considère qu’il s’agit de la terre natale d’un certain Cole Caufield. La présence du Vermont et du New Hampshire est plus surprenante, considérant que beaucoup d’amateurs de hockey de ces endroits sont des partisans des Bruins de Boston.

Ce sont les Islanders de New York qui trônent au sommet de ce palmarès avec 32 États qui les soutiennent. Les adversaires du Canadien en demi-finale, les Golden Knights de Vegas, arrivent deuxième avec huit États, tandis que le Lightning de Tampa Bay n’en a que quatre derrière lui.

La série entre le CH et les Knights s’amorcera lundi soir, tandis que les Islanders ont remporté le premier match du duel l’opposant aux «Bolts».